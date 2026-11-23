डीएम ने जनता दरबार में सुनीं शिकायतें, योजनाओं की समीक्षा भी कीसंवाद न्यूज एजेंसीरुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में सात शिकायतें सुनीं। इनमें से दो का मौके पर निस्तारण किया गया जबकि शेष शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों और जिला योजना की समीक्षा भी की। कुछ विभागों की वित्तीय और भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर बजट खर्च बढ़ाने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी।जनता दरबार में ग्राम नारी निवासी बीर सिंह ने मकान के ऊपर पेड़ होने से भवन को खतरा बताते हुए पेड़ कटवाने की मांग की। वार्ड छह के हीत डांग मोहल्ला निवासी राजेंद्र सिंह ने नगर पालिका की दीवार से कच्ची नाली का पानी रिसने और भवन में सीलन आने की शिकायत की। वहीं ग्राम कंडारा निवासी प्रमोद राणा ने पेंशन दिलाने की मांग रखी। जिलाधिकारी ने शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनगणना के दूसरे चरण की स्वगणना प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यालयाध्यक्षों को कर्मचारियों की स्वगणना पूरी कराने और सही व पूरी जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारुल गोयल, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्रा, जिला पंचायती राज अधिकारी प्रेम सिंह रावत, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट और एआरटीओ धर्मेंद्र सिंह बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।