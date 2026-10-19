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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Vijay Bairwan was given the responsibility.

Rudraprayag News: विजय बैरवाण को जिम्मेदारी दी

Mon, 19 Oct 2026 07:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:39 PM IST
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Vijay Bairwan was given the responsibility.
अगस्त्यमुनि। कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में विजय बैरवाण को रुद्रप्रयाग जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जतायी है। उनका मनोनयन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी की ओर से किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुलदीप कंडारी, पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप थपलियाल, पूर्व जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश गुसाईं ने कहा कि इस नियुक्ति से जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी।संवाद
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राजेश सेमवाल
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