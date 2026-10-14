Rudraprayag News: बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी

केदारनाथ/फाटा। बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण की मांग के लिए केदारनाथ में दूसरे दिन भी क्रमिक अनशन व धरना जारी रहा। बुधवार को कर्मचारियों ने पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने समिति के प्रभारी को पत्र सौंपकर सात दिन में मांगों को पूरा करने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी गई।कर्मचारियों ने कहा कि मंदिर समिति में करीब 300 कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने से लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन तक इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद उनकी मांगों का लंबे समय से समाधान नहीं हो पाया है। इस दौरान राजेंद्र सिंह, संदीप रावत, देवी प्रसाई, संदीप बजवाल, दलीप, अरविंद, जगमोहन, संजय सिंह, नवीन आदि मौजूद रहे।