Rudraprayag News: सातवें दिन भी जारी रहा बीकेटीसी के अस्थाई कर्मचारियों का धरना

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन



राजेश सेमवाल

केदारनाथ/फाटा। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यरत अस्थार्द वेतन भोगी कार्मिकों का स्थायीकरण की मांग को लेकर क्रमिक अनशन व धरना सोमवार को सातवें दिन भी केदारनाथ में जारी रहा। उन्होंने कहा भगवान् के दैनिक कार्यों में उनके कारण व्यवधान न हो इसलिए 20 अक्टूबर को प्रस्तवित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को एक सप्ताह के लिए रोका है। उन्होंने कहा अनशन सुबह 9 बजे से अपराह्न एक बजे तक जारी रहेगा। पूर्व केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने मुख्यमंत्री से शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है। बीकेटीसी के सदस्य प्रहलाद पुष्पवान ने धरना स्थल पर पहुंचकर जायज मांगों को हल करने की मांग सीएम व बीकेटीसी के अध्यक्ष से की है। केदारनाथ में धरना स्थल पर केदार सभा अध्यक्ष एवं मंदिर समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य राजकुमार तिवारी, विपिन कुमार, जगमोहन, पुष्कर, भोला सिंह, नवीन, कन्हैया आदि ने धरना दिया। वहीं त्रियुगीनाराण, ऊखीमठ,कालीमठ,रुद्रप्रयाग आदि स्थलों पर कार्मिको क्रमिक अनशन व धरना जारी रहा।