फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   The protest by temporary BKTC employees continued for the seventh day.

Rudraprayag News: सातवें दिन भी जारी रहा बीकेटीसी के अस्थाई कर्मचारियों का धरना

Mon, 19 Oct 2026 07:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:35 PM IST
विज्ञापन
The protest by temporary BKTC employees continued for the seventh day.
केदारनाथ/फाटा। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यरत अस्थार्द वेतन भोगी कार्मिकों का स्थायीकरण की मांग को लेकर क्रमिक अनशन व धरना सोमवार को सातवें दिन भी केदारनाथ में जारी रहा। उन्होंने कहा भगवान् के दैनिक कार्यों में उनके कारण व्यवधान न हो इसलिए 20 अक्टूबर को प्रस्तवित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को एक सप्ताह के लिए रोका है। उन्होंने कहा अनशन सुबह 9 बजे से अपराह्न एक बजे तक जारी रहेगा। पूर्व केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने मुख्यमंत्री से शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है। बीकेटीसी के सदस्य प्रहलाद पुष्पवान ने धरना स्थल पर पहुंचकर जायज मांगों को हल करने की मांग सीएम व बीकेटीसी के अध्यक्ष से की है। केदारनाथ में धरना स्थल पर केदार सभा अध्यक्ष एवं मंदिर समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य राजकुमार तिवारी, विपिन कुमार, जगमोहन, पुष्कर, भोला सिंह, नवीन, कन्हैया आदि ने धरना दिया। वहीं त्रियुगीनाराण, ऊखीमठ,कालीमठ,रुद्रप्रयाग आदि स्थलों पर कार्मिको क्रमिक अनशन व धरना जारी रहा।-------------
विज्ञापन

राजेश सेमवाल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed