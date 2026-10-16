Rudraprayag News: मुर्गी पालन से मजबूत कर रहीं आर्थिक स्थिति

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रुद्रप्रयाग। ऊखीमठ ब्लॉक के सल्या गांव निवासी पूजा देवी ने मुर्गी पालन को स्वरोजगार का जरिया बनाया है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से उन्होंने यह व्यवसाय शुरू कर परिवार की आजीविका मजबूत करने की पहल की है। ग्रामोत्थान परियोजना के तहत पूजा देवी का चयन व्यक्तिगत उद्यम के लिए किया गया। उन्हें 30 हजार रुपये की परियोजना राशि मिली। इसके अलावा 50 हजार रुपये का बैंक ऋण और 20 हजार रुपये का स्वयं का अंशदान लगाकर उन्होंने मुर्गियां खरीदीं और व्यवसाय शुरू किया। वे अब मुर्गी पालन के माध्यम से आय बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। संवाद

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