Rudraprayag News: केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी

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केदारनाथ/रुद्रप्रयाग। रविवार में मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद जनपद के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात हुआ है। केदारनाथ की ऊंची चोटियों ओर तुंगनाथ की क्षेत्र में भी बर्फ गिरी। बारिश और बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड महसूस होने लगी है। केदारनाथ के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया कि केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। इससे केदारपुरी में ठंड बढ़ी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे केदारनाथ यात्रा पर आएं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं और एहतियात बरतें। संवाद

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