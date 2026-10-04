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Rudraprayag News: सड़क किनारे उगी झाड़ियां से हादसे का खतरा

Sun, 04 Oct 2026 04:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 04 Oct 2026 04:57 PM IST
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Roadside bushes pose a risk of accidents.
फोटो
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चोपता। चोपता-कोलू-भौंसाल सड़क किनारे उगी झाड़ियां हादसों को न्योता दे रही हैं। ऐसे में जहां चालकों को वाहन चलाने में परेशानी आ रही है तो वहीं झाड़ियों में जंगली जानवरों के छिपे होने का डर रहता है। प्रधान कोलू-भन्नू दलेब सिंह सजवाण ने बताया कि इस संबंध में कई बार पीएमजीएसवाई को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक झाड़ियां नहीं काटी गईं। संवाद
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