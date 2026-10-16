Rudraprayag News: प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों की दी जानकारी

विज्ञापन

रुद्रप्रयाग। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के चार राजकीय इंटर कॉलेजों में कैरियर काउंसलिंग, जागरूकता और निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को कैरियर के विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालयों में सफाई, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी सोनी मेहरा ने राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। वन क्षेत्राधिकारी संजय कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज लदोली में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और उनकी तैयारी के बारे में बताया। कार्यक्रम में 86 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अरुण कुमार गुसाईं ने राजकीय इंटर कॉलेज जयंती कोठियाड़ा और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोहन सिंह बुटोला ने राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किए। बाड़ा में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। संवाद