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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Party workers met former CM Tirath Singh Rawat.

Rudraprayag News: पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से मिले कार्यकर्ता

Wed, 14 Oct 2026 05:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 14 Oct 2026 05:56 PM IST
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Party workers met former CM Tirath Singh Rawat.
फोटो
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अगस्त्यमुनि। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत अगस्त्यमुनि में कार्यकर्ता से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। भ्रमण कार्यक्रम देवप्रयाग से शुरू होकर चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के विभिन्न नगरों तक निर्धारित है। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक खत्री, श्रीनंद जमलोकी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, त्रिभुवन सिंह नेगी, सतीश गोस्वामी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, मधु भट्ट आदि मौजूद रहे। संवाद
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