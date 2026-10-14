Rudraprayag News: क्यूड़ी की प्रधान बनीं नीता देवी
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 14 Oct 2026 04:49 PM IST
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फोटो
अगस्त्यमुनि। ब्लॉक अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत क्यूड़ी में प्रधान पद के उपचुनाव में नीता देवी ने 67 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 354 मत मिले जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी आशा देवी को 287 मत प्राप्त हुए। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत सुरेश शाह ने बताया कि उपचुनाव के लिए 12 अक्तूबर को मतदान हुआ था। बुधवार को शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हुई। कुल 652 मतों में से 11 मत अवैध पाए गए। संवाद
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अगस्त्यमुनि। ब्लॉक अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत क्यूड़ी में प्रधान पद के उपचुनाव में नीता देवी ने 67 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 354 मत मिले जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी आशा देवी को 287 मत प्राप्त हुए। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत सुरेश शाह ने बताया कि उपचुनाव के लिए 12 अक्तूबर को मतदान हुआ था। बुधवार को शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हुई। कुल 652 मतों में से 11 मत अवैध पाए गए। संवाद