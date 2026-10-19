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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Navaratri rituals conclude at Chandika Temple

Rudraprayag News: चंडीका मंदिर में नवरात्र अनुष्ठान संपन्न

Mon, 19 Oct 2026 07:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:42 PM IST
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Navaratri rituals conclude at Chandika Temple
भक्तों ने मांगी सुख समृद्धि की मन्नत
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चोपता। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चण्डिका मन्दिर, महड़ में नवरात्र अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हुआ। इस दौरान भक्तों ने माता चंडीका से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। सोमवार को ग्राम महड़ स्थित शिव शक्ति मंदिर मे शारदीय नवरात्र अनुष्ठान के अंतर्गत पूर्णाहुति में सामूहिक आहुति दी गई। साथ ही कुमारी कन्या पूजन, महाआरती, प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने क्षेत्र की सुख शांति की कामना की।


इस अवसर जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी, प्रधान ढूंग जसवंत सिंह नेगी, प्रधान बैंजी कांडई सोनम देवी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत भण्डारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता सतवीर सिंह जग्गी, विजयपाल सिंह कठैत, महावीर सिंह, कुलवीर सिंह जग्गी, मानवेन्द्र आदि मौजूद रहे।
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राजेश सेमवाल
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