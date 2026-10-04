Rudraprayag News: 16 लाख से अधिक भक्तों ने किए केदारनाथ के दर्शन

केदारनाथ/रुद्रप्रयाग। वीकेंड पर केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रविवार सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए कतारें लगी रहीं। अभी तक 16 लाख से अधिक भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने से धाम में रौनक बनी रही। श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। केदारनाथ के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया कि 16,31914 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। भक्तो को दर्शन के लिए बीकेटीसी की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संवाद