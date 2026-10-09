Rudraprayag News: बिछड़ी महाराष्ट्र की महिला सकुशल मिली
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 09 Oct 2026 04:54 PM IST
विज्ञापन
फाटा। केदारनाथ धाम से लौटते समय भैरव गदेरे के पास परिजनों से बिछड़ी महाराष्ट्र निवासी (60) मंगला बाई पाटिल पुलिस को सकुशल मिल गई। शुक्रवार को महिला के खोने की सूचना मिलते ही लिंचोली चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की और महिला को खोज निकाला। पुलिस ने महिला से जानकारी लेकर उनके परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद उन्हें सोनप्रयाग कोतवाली भेज दिया जहां महिला अपने परिजनों से मिल गई। संवाद
विज्ञापन