Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Meeting of traders in Triyuginarayan regarding Diwali

Rudraprayag News: दीपावली को लेकर त्रियुगीनारायण में व्यापारियों की बैठक

Thu, 05 Nov 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 05 Nov 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
Meeting of traders in Triyuginarayan regarding Diwali
फोटो ----
विज्ञापन

फाटा।
धनतेरस और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनप्रयाग पुलिस ने त्रियुगीनारायण में व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक ली। एसएचओ सुरेश चंद्र बलूनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाजार में सुरक्षा बनाए रखने और आगजनी की घटनाओं से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस ने व्यापारियों को निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें लगाने, अग्निशमन उपकरण रखने और ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित दूरी पर रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने आपात स्थिति में शीघ्र पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने की अपील की। बैठक में एसआई महेश रावत आदि थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed