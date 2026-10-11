Rudraprayag News: 12 और 19 को प्रस्तावित जनता दरबार स्थगित

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रुद्रप्रयाग। जिला कार्यालय सभागार में 12 और 19 अक्तूबर को प्रस्तावित साप्ताहिक जनता दरबार स्थगित किए गए हैं। अब अगला जनता मिलन कार्यक्रम दो नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार प्रत्येक सोमवार को होने वाला जनता दरबार अपरिहार्य कारणों से इस बार स्थगित किए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दो नवंबर को जनता मिलन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। संवाद