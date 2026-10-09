Rudraprayag News: खाताधारक के पति को दिया बीमा क्लेम

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रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की खांकरा शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक मृतक खाताधारक के पति को 2 लाख रुपये का बीमा क्लेम सौंपा है। यह राशि दिवंगत प्रभा देवी के पति देवेंद्र सिंह को मिली। शाखा प्रबंधक उमेश भंडारी ने बताया कि देवेंद्र सिंह को बैंक ने चेक प्रदान किया। देवेंद्र सिंह पत्नी प्रभा देवी की मौत के बाद उनका बचत खाता बंद कराने बैंक आए थे। खाते की जांच के दौरान प्रबंधक को पता चला कि प्रभा देवी का बीमा था। प्रबंधक ने उन्हें योजना की जानकारी दी और क्लेम प्रक्रिया पूरी करवाई। उन्होंने बताया कि योजना 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संवाद