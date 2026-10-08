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Rudraprayag News: अस्वस्थ श्रद्धालु को सहारा देकर कराए केदारनाथ के दर्शन

Thu, 08 Oct 2026 05:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 08 Oct 2026 05:44 PM IST
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Helped an unwell pilgrim visit Kedarnath by providing support.
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में तैनात महिला फायरमैन प्रियंका और अमिता ने ऑपरेशन के बाद चलने में असमर्थ महिला श्रद्धालु को सहारा देकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कराए। मंदिर परिसर में भीड़ के बीच दोनों कर्मियों ने महिला को मुख्य मंदिर प्रांगण तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार महिला केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची थीं। हाल ही में ऑपरेशन होने के कारण वह चलने में असमर्थ थीं। मंदिर परिसर में भीड़ के कारण उनके लिए मुख्य मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। ड्यूटी पर तैनात प्रियंका और अमिता ने महिला की परेशानी देखी और उन्हें संभालकर मंदिर तक पहुंचाया। दर्शन के बाद महिला श्रद्धालु और उनके पति ने दोनों महिला फायरमैन का आभार जताया। संवाद
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