Rudraprayag News: भटवाड़ी में हुआ आंगन मिलन कार्यक्रम

ऊखीमठ। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पंचायत के भट्टेश्वर वार्ड के भटवाड़ी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित 'आंगन मिलन' कार्यक्रम में सात गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, तीन बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही दो लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और 25 किशोरियों को डायरी वितरित करने के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय से जोड़कर महिलाओं और बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भटवाड़ी, उदयपुर को प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर ने योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन जमलोकी, मंडल अध्यक्ष हेमलता नौटियाल, सभासद बलवीर सिंह पंवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष दलवीर सिंह नेगी, महिला मंगल दल अध्यक्ष संगीता देवी आदि मौजूद रहे। संवाद