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Rudraprayag News: बाबा केदार बालक छात्रावास में अखंड रामायण पाठ शुरू

Sun, 11 Oct 2026 03:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 11 Oct 2026 03:31 PM IST
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Akhand Ramayan recitation begins at Baba Kedar Boys' Hostel.
फोटो
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गुप्तकाशी। उत्तरांचल दैवी आपदा पीड़ित सहायता समिति की ओर से संचालित बाबा केदार बालक छात्रावास में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन दो दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। आयोजन में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस अवसर पर प्रांत सेवा प्रमुख पवन, जिला कार्यवाह शैलेंद्र गौड़, विधायक आशा नौटियाल, खंड संघ चालक दलवीर, मंदिर समिति सदस्य प्रहलाद पुष्पवान, सुरेंद्र दत्त नौटियाल, कालिका प्रसाद सेमवाल, दिनेश बगवाड़ी, भगत कोटवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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