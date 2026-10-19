फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   A marathon will be held from Tungnath to Delhi.

Rudraprayag News: तुंगनाथ से दिल्ली तक निकलेगी मैराथन

Mon, 19 Oct 2026 07:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
A marathon will be held from Tungnath to Delhi.
रुद्रप्रयाग। हिमालय और बुग्यालों के संरक्षण के लिए तृतीय केदार तुंगनाथ से दिल्ली तक तुंगनाथ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्तूबर को तुंगनाथ से मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल तक दोपहिया वाहनों के जरिए जागरूकता मशाल यात्रा निकाली जाएगी। एक नवंबर को रामपुर तिराहा से दिल्ली के इंडिया गेट तक रिले मैराथन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। मंदिर के पुजारी अभिषेक मैठाणी ने बताया अभियान का उद्देश्य हिमालय और बुग्यालों की रक्षा व भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जागरूकता विकसित करना है। उन्होंने अभियान में भागीदारी की अपील की। संवाद
विज्ञापन


-----
राजेश सेमवाल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed