Roorkee News: युवक को दिनदहाड़े तमंचे से गोली मारी, गंभीर घायल

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कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा कलां गांव निवासी सुमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका भाई रामकेश 9 अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे शुगर मिल से लौट रहा था। जब वह गोल चैराहे के पास पहुंचा तो यहां पहले से मौजूद आरोपी रितिक निवासी निवासी ग्राम बहादरपुर खादर, पारस निवासी सीमली, लक्सर और एक अज्ञात नकाबपोश ने उसे रोक लिया।आरोपियों ने गाली - गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। रामकेश ने विरोध किया तो आरोप है कि आरोपी रितिक ने तमंचे से उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। घायल होकर वह वहीं गिर पड़ा। लोगों को आता देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे और रामकेश को लक्सर के अस्पताल में लाया गया। वहां से गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर पर दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला सहित संबंधित धाराओं मेें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की विवेचना के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है।