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Roorkee News: युवक को दिनदहाड़े तमंचे से गोली मारी, गंभीर घायल

Sat, 10 Oct 2026 06:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:57 PM IST
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Young man shot with a country-made pistol in broad daylight; critically injured
शुगर मिल से घर लौट रहे एक युवक को दिनदहाड़े तमंचे से गोली मार दी गई। छर्रे लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। युवक के भाई ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा कलां गांव निवासी सुमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका भाई रामकेश 9 अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे शुगर मिल से लौट रहा था। जब वह गोल चैराहे के पास पहुंचा तो यहां पहले से मौजूद आरोपी रितिक निवासी निवासी ग्राम बहादरपुर खादर, पारस निवासी सीमली, लक्सर और एक अज्ञात नकाबपोश ने उसे रोक लिया।
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आरोपियों ने गाली - गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। रामकेश ने विरोध किया तो आरोप है कि आरोपी रितिक ने तमंचे से उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। घायल होकर वह वहीं गिर पड़ा। लोगों को आता देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे और रामकेश को लक्सर के अस्पताल में लाया गया। वहां से गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर पर दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला सहित संबंधित धाराओं मेें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की विवेचना के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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