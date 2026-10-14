Roorkee News: मनकामेश्वरी दुर्गा मंदिर में मां कूष्मांडा की पूजा

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मनकमेश्वरी दुर्गा मंदिर में बुधवार को चतुर्थ नवरात्र पर मां कूष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। मंदिर ट्रस्टी अनुज कुमार जैन की ओर से आयोजित पूजन में यजमान मुकेश शर्मा और उनकी पत्नी निशा शर्मा सहित जैन परिवार और स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर आचार्य सारांश शर्मा, निशांत शर्मा, यश शर्मा, हनुमंत और काव्यांश और मुख्य पुजारी अजय शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। मां का पंचामृत से स्नान कराकर सोलह शृंगार किया गया। मंदिर आचार्य ने बताया कि मां कूष्मांडा अंधकार को दूर कर प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी है। उनकी आराधना से भक्तों को बल, आयु, यश, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद सामूहिक आरती की गई और माता को पुष्पांजलि अर्पित कर फलाहार व पंचमेवा का भोग लगाया गया। इस दौरान मनोज जैन, नवीन कुमार, अलका जैन, दीपा, ईशा जैन और माया गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद