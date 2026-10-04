फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Woman strangled in attempted murder after refusing to sell agricultural land

Roorkee News: कृषि भूमि बेचने का दबाव, विरोध पर महिला की गला घोंटकर हत्या का प्रयास

Sun, 04 Oct 2026 08:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 04 Oct 2026 08:19 PM IST
विज्ञापन
Woman strangled in attempted murder after refusing to sell agricultural land
कोर्ट के आदेश पर पति समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन


मंगलौर। कृषि भूमि बेचकर रुपये देने से इन्कार करने पर एक महिला के साथ उसके पति, ससुर और देवर की ओर से मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से गला घोंटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।


पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसकी शादी मंगलौर निवासी राहुल अहलावत के साथ हुई थी। शादी के बाद उसने पांच फरवरी 2025 को नसीरपुर अफजलपुर गांव में 0.2770 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। आरोप है कि कुछ समय बाद पति राहुल अहलावत, ससुर विजेंद्र सिंह अहलावत और देवर दीपक अहलावत उस पर जमीन बेचकर रुपये उन्हें देने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह ब्रह्मपुर जट में रह रही थी। पीड़िता के अनुसार, 19 अगस्त को वह स्कूटी से रुड़की जा रही थी और उसका भाई और मां बाइक से पीछे आ रहे थे। लिब्बरहेड़ी नहर के पुल से आगे मंगलौर मार्ग पर एक कार ने उसकी स्कूटी रोक ली। आरोप है कि कार से उतरे पति, ससुर और देवर ने उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर पति ने उसकी गर्दन में रस्सी डालकर गला घोंटने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आस-पास के लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी राहुल अहलावत, बिजेंद्र सिंह अहलावत व दीपक अहलावत निवासीगण साउथ सिविल लाइन रुड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed