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मंगलौर। उत्तम शुगर मिल लिब्बरहेड़ी ने 12 से 19 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 18.75 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। यह धनराशि संबंधित गन्ना समितियों के माध्यम से जारी की गई है। मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय खंडेलवाल ने बताया कि मिल प्रबंधन किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपना समस्त गन्ना मिल को आपूर्ति करने की अपील की, ताकि निर्धारित पेराई लक्ष्य हासिल किया जा सके।खंडेलवाल ने किसानों को गेहूं के साथ गन्ने की बुवाई के लिए एफआईआरबी विधि अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मिल की ओर से इस विधि के लिए निशुल्क मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गेहूं की पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। फरवरी में गन्ने की बुवाई करने से बेहतर जमाव और बढ़वार के साथ लागत भी कम आती है। किसान मिल के गन्ना विभाग से संपर्क कर मशीन प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने गन्ने की 0238 प्रजाति में लाल सड़न रोग का प्रभाव कम करने के लिए ट्राइकोडर्मा के प्रयोग की सलाह दी। मिल की ओर से किसानों को यह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी समय से भुगतान जारी रहेगा। लिब्बरहेड़ी चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही किसानों से साफ, स्वच्छ और ताजा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की गई।