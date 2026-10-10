फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Two accused arrested with country-made and illicit liquor

Roorkee News: देसी और कच्ची शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:58 PM IST
विज्ञापन
Two accused arrested with country-made and illicit liquor
पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से देसी और कच्ची शराब के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात को रायसी चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी गश्त पर थे। इस दौरान रायसी से महाराजपुर कलां की ओर जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उन्होंने उसे रोक लिया। उसके पास मौजूद बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें से देसी शराब के 52 टेट्रा पैक बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गोपाल निवासी ग्राम दरगाहपुर बताया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं, शुक्रवार की रात को ही एक पुलिस टीम लक्सर - हरिद्वार मार्ग पर गश्त पर थी। लक्सर से भुआपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों को देख छिपने का प्रयास किया। संदेह होने पर उसे रोक कर उससे पूछताछ की गई। आरोपी से पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शहनवाज निवासी नगला खिताब बताया। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed