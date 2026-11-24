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कारोबार में मंदी से निपटने के लिए कृषि उत्पादन मंडी विभाग ने तैयार की नई योजनामंडी समिति ने दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया तेज की, किसानों को भी नजदीक में उपज बेचने की मिलेगी सुविधामंगलौर। क्षेत्र के मत्स्य बाजार को पूरी क्षमता से संचालित करने और मछली व्यापारियों को आर्थिक राहत देने के लिए कृषि उत्पादन मंडी विभाग ने नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत मत्स्य बाजार में दुकान आवंटित कराने वाले व्यापारी मछली के साथ खाद्यान्न की खरीद-फरोख्त भी कर सकेंगे। इससे ऑफ-सीजन में कारोबार प्रभावित होने पर व्यापारियों को आय का दूसरा जरिया मिलेगा, वहीं स्थानीय किसानों को भी अपनी उपज बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध होगा।कृषि उत्पादन मंडी विभाग ने मत्स्य बाजार की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंडी समिति प्रशासन ने पात्र और इच्छुक कारोबारियों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पारदर्शी तरीके से दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे बाजार में नियमित व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो सकें।दरअसल, मछली का कारोबार मौसम और मांग पर निर्भर रहता है। मांग कम होने या ऑफ-सीजन में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए विभाग ने दोहरे कारोबार की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे बाजार में पूरे साल व्यापारिक गतिविधियां जारी रहेंगी और दुकानों के खाली रहने की समस्या भी कम होगी।नई व्यवस्था से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी खाद्यान्न की खरीदारी के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।मछली कारोबार में मौसम के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है, जिससे ऑफ-सीजन में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए मत्स्य बाजार में खाद्यान्न की खरीद-फरोख्त की अनुमति दी जा रही है। इससे व्यापारियों की आय तो सुरक्षित रहेगी ही, साथ ही क्षेत्र के किसानों को भी अपनी उपज बेचने के लिए एक नजदीकी केंद्र मिल सकेगा। दुकान आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।देवेन कुमार, मंडी सचिवकृषि उत्पादन मंडी समिति, मंगलौर।