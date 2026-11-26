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मच्छी मोहल्ला से रामपुर चुंगी तक सड़क किनारे लगी दुकानें, स्कूल बसों और राहगीरों को हुई परेशानीशहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से बंद कराया गया बृहस्पतिवार बाजार एक बार फिर लग गया। मच्छी मोहल्ला से लेकर रामपुर चुंगी तक सड़क किनारे दुकानदारों ने फड़ और दुकानें लगा दीं। इससे सुबह से दोपहर तक कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।बृहस्पतिवार बाजार लगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में सड़क किनारे दुकानें लगी दिखाई दे रही हैं। दुकानों के कारण सड़क पर आवागमन के लिए जगह कम पड़ गई। इसके कारण स्कूल बसों, ई-रिक्शा, दोपहिया और चारपहिया वाहनों को निकलने में परेशानी हुई। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।पूर्व में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़कों पर अतिक्रमण रोकने के लिए नगर निगम ने बृहस्पतिवार बाजार बंद कराया था। इसके बावजूद बाजार दोबारा लगने पर नगर निगम अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता ने बताया कि वीडियो के माध्यम से मच्छी मोहल्ला चौक से आगे साप्ताहिक बृहस्पतिवार बाजार लगने की जानकारी मिली है। अगले सप्ताह टीम भेजकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ नियमित कार्रवाई के लिए जल्द ही रोस्टर जारी किया जाएगा।