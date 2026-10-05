Roorkee News: समितियों में पांचवें दिन भी जारी रही हड़ताल

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अजब सिंह

क्षेत्र में बादशाहपुर व टिहरी विस्थापित (पथरी) तथा धनपुरा (कटारपुर) और पीतपुर (अलावलपुर) में सहकारी समितियों के सचिव व कर्मचारी सोमवार को पांचवें दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे हैं। जिससे सहकारी समितियों पर ताले लटके रहे हैं। सहकारी समितियों पर खाद लेने आए किसानों और मिली बैंकों में पैसे निकालने आए लोगों को वहां से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। एक अक्टूबर से सहकारी समितियों में शुरू हुई इस हड़ताल के लंबी खींचने के आसार हैं। जिससे किसानों को आने वाले दिनों में सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल सकेंगा। इसके अलावा मिनी बैंकों से लेनदेन का कार्य बंद रहेगा। सुनील कुमार, श्याम कुमार, आरिफ, गुलबहार आदि किसानों का कहना है कि कुछ फसलों में खाद व कीटनाशक दवा की जरूरत है। हड़ताल के चलते सहकारी समितियों से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। बादशाहपुर सहकारी समिति के सचिव अजय पाल सिंह ने बताया कि हड़ताल के चलते सहकारी समिति पर ताला लगा दिया है।