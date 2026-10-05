Roorkee News: पालिका अध्यक्ष ने किया लोकार्पण

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सिडकुल। शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवोदय नगर की हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी में नवनिर्मित हैंडपंप और लक्ष्मी नगर में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार ही पालिका की प्राथमिकता है। पेयजल आपूर्ति और बेहतर सड़क निर्माण से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सभासद दीपक नौटियाल, पंकज चौहान, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी आदि मौजूद रहे।

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शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवोदय नगर की हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी में नवनिर्मित हैंडपंप और लक्ष्मी नगर में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार ही पालिका की प्राथमिकता है। पेयजल आपूर्ति और बेहतर सड़क निर्माण से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सभासद दीपक नौटियाल, पंकज चौहान, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी आदि मौजूद रहे।