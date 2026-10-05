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Roorkee News: पालिका अध्यक्ष ने किया लोकार्पण

Mon, 05 Oct 2026 11:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:06 PM IST
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The Municipal Chairman inaugurated it
शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवोदय नगर की हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी में नवनिर्मित हैंडपंप और लक्ष्मी नगर में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार ही पालिका की प्राथमिकता है। पेयजल आपूर्ति और बेहतर सड़क निर्माण से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सभासद दीपक नौटियाल, पंकज चौहान, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी आदि मौजूद रहे।
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सिडकुल। शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवोदय नगर की हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी में नवनिर्मित हैंडपंप और लक्ष्मी नगर में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार ही पालिका की प्राथमिकता है। पेयजल आपूर्ति और बेहतर सड़क निर्माण से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सभासद दीपक नौटियाल, पंकज चौहान, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी आदि मौजूद रहे।
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