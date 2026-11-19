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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में गऊघाट स्थित पुरोहिताई की गद्दी पर एक 17 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने किशोर को गद्दी से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की। हमले में किशोर के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, प्रदीप चकलान निवासी ज्वालापुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पारिवारिक पुरोहिताई की गद्दी गऊघाट स्थित शंकर गिरी की हवेली में है। 16 नवंबर की रात करीब आठ बजे उनका 17 वर्षीय बेटा युवराज गद्दी पर बैठकर पुरोहिताई का काम कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उनके भाई परीक्षित उर्फ पराग ने अपने साथी संत और मनीष ठाकुर को वहां भेजा। दोनों ने युवराज के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसे गद्दी से बाहर निकाल दिया।आरोप है कि मनीष ने लोहे के पंच और डंडों से युवराज पर हमला कर दिया। इससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। गद्दी पर लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना रिकॉर्ड है। आरोप लगाया कि परीक्षित पहले भी उनके साथ मारपीट और हमला कर चुका है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी है।