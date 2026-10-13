Roorkee News: विद्यार्थियों को बताया स्वस्थ जीवनशैली का महत्व

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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। उन्होंने नियमित व्यायाम, योग और खेलकूद को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में डॉ. सर्वेंद्र कुमार, डॉ. ललेश कुमारी, डॉ. प्रदीप कुमार, संजय, श्वेता, भरतवीर, रेशू मलिक और प्रियंका नेगी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। वहीं विद्यार्थियों में अंशुल सिंह, ऋषि, ऋषभ, उन्नति और अवि तोमर सहित अन्य छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

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कस्बा स्थित राजा महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज में फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।