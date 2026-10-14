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Roorkee News: छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

Wed, 14 Oct 2026 06:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:18 PM IST
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Students made aware of cybersecurity
साइबर अपराधों से बचाव और छात्रों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने एमजीएफएम इंटर कॉलेज में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचने के तरीके बताए गए। बुधवार को पिरान कलियर के एमजीएफएम इंटर कॉलेज में पुलिस ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। यह अभियान प्रदेशभर में एक से 15 अक्तूबर तक चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियान 2.0 के तहत आयोजित किया गया। इसमें पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के व्यावहारिक उपाय भी समझाए गए। पुलिस ने विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल शिकायत करने के लिए प्रेरित किया।
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