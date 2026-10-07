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Roorkee News: तीन करोड़ से चकाचक होंगे राज्यमार्ग

Wed, 07 Oct 2026 10:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:18 PM IST
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State highways will be spruced up with three crore rupees.
मानसून के दौरान खराब हुई राज्य मार्गों की हालत सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है। करीब 70 किलोमीटर राज्य मार्गों पर पैचवर्क और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। विभाग के अनुसार अब तक करीब 50 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है।
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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सोनू कुमार त्यागी ने बताया कि मंगलौर-देवबंद मार्ग, लखनौता मार्ग, मंगलौर-भगवानपुर मार्ग, रुड़की-नारसन-मंगलौर रोड और रुड़की के सेना अस्पताल से सालियर तक के राज्य मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा बहादराबाद-धनौरी, इमलीखेड़ा और गागलहेड़ी मार्ग समेत अन्य सड़कों को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। मानसून के दौरान लगातार बारिश के कारण कई मार्गों पर सड़क की ऊपरी सतह उखड़ गई थी और जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खराब सड़कों के कारण छोटे-मोटे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्सों पर पैचवर्क कराया जा रहा है। विभाग का कहना है कि शेष कार्य भी जल्द पूरा कराकर लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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