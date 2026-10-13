Roorkee News: ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शताक्षी ने जीता स्वर्ण पदक

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छात्रा की इस उपलब्धि पर पॉलिटेक्निक के प्राचार्य मेजर फणीन्द्र मिश्रा और चेयरमैन विंग कमांडर मोहित गर्ग ने संस्थान परिसर में उसे सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छात्रा ने संस्थान को गौरवान्वित किया है। इस दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष मनोज सैनी और जितेंद्र सैनी ने शताक्षी को आगामी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वहीं, रमन पाल, कुलदीप त्यागी और विपिन जैन ने भी छात्रा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद में भाग लेना जरूरी है। शताक्षी की सफलता से संस्थान में खुशी का माहौल है।

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कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक की एआईएमएल शाखा की छात्रा शताक्षी ने 31वीं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट सब-जूनियर अंडर-59 किलोग्राम क्योरुगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता का आयोजन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शानदार प्रदर्शन के लिए शताक्षी को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।