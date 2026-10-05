फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Serving the poor and the needy is true religion

Roorkee News: दीन-दुखियों की सेवा करना सच्चा धर्म

Mon, 05 Oct 2026 11:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Serving the poor and the needy is true religion
भारत विकास परिषद उत्तराखंड पश्चिम प्रांत की ओर से जनपद की सभी आठ शाखाओं की एक प्रवास बैठक ज्वालापुर में हुई। इसमें शाखाओं के सेवा कार्याें की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक सेवा अजय विश्नोई ने कहा कि भारत विकास परिषद 63 वर्षों से समाज में सेवा और संस्कार के कार्य करती रही है। कहा कि दीन-दुखियों की सेवा करना सच्चा धर्म है। परिषद अपने बहुत से स्थाई और नियमित प्रकल्पों के माध्यम से समाज के वंचित व पीड़ित लोगों की सेवा के साथ-साथ संस्कार देकर समर्थ सशक्त संस्कारित भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।
विज्ञापन

क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉ. सत्येंद्र मित्तल ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सेवा के बहुत बड़े-बड़े कार्य किए जाएं। शाखाएं छोटे-छोटे सेवा के कार्य कर भी जरूरतमंदों की मदद कर सकती हैं।
विज्ञापन


इस मौके पर क्षेत्रीय गतिविधि संयोजक सेवा डॉ. संगीता सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मनीषा सिंघल, प्रांतीय महासचिव डॉ. संजय गर्ग, उपाध्यक्ष ललित पांडेय, रश्मि चौहान, संगठन सचिव निखिल वर्मा, संयोजक प्रचार एवं प्रसार एडवोकेट कुशल पाल सिंह चौहान, प्रांतीय संयोजक सेवा शोभा सिंह, विपिन जोशी, राजेंद्र सिंह राणा, संजीव लांभा, सुरेश जैनर, एके श्रीवास्तव, आशुतोष शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed