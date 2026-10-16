Roorkee News: नौकरी दिलाने के नाम पर 1.50 लाख हड़पे, रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अनिल शर्मा ने तहरीर में बताया कि उनके पिता की लक्सर नगर में दुकान है। विक्रम सिंह का यहां आना-जाना था। दुकान पर आने-जाने के दौरान उनकी पहचान हो गई। आरोपी ने स्वयं को खानपुर में एडीओ के पद पर तैनात बताया। अनिल के अनुसार, उनके बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैै।विक्रम ने उन्हें बताया कि उसकी सचिवालय में अच्छी जान पहचान है। वह उनके बेटे की संविदा पर नौकरी लगवा देगे। इसके एवज में उसने चार लाख की मांग की। 1.50 लाख पहले और 2.5 लाख नौकरी लगने के बाद देना उनके बीच तय हो गया। 13 व 14 सितंबर को उन्होंने विक्रम को 50 - 50 हजार रुपये नकद दिए।24 सितंबर को विक्रम में स्वयं को हल्द्वानी में होने की बात कहते हुए विद्यादत्त नामक एक व्यक्ति के खाते में 50 हजार की रकम जमा कराई। इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर लिया। संदेह होने पर वह विद्यादत्त से बात करके हल्द्वानी पहुंचे। यहां विद्यादत्त ने उन्हें बताया कि वह चाय की दुकान चलाता है।आरोपी विक्रम स्वयं को बस कंडक्टर बताकर उसकी दुकान पर आता-जाता रहता था। इसी बीच विक्रम भी उन्हें वहां मिल गया। उसने लक्सर पहुंचकर पैसे वापस करने की बात कही लेकिन यहां पहुंचकर उसने पैसे देने से इन्कार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।