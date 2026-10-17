Roorkee News: सीता को हर ले गया रावण, राम ने किया खर-दूषण का वध

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कलाकारों के शानदार अभिनय और संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंचन के दौरान भगवान श्रीराम और खर-दूषण के युद्ध के बाद रावण द्वारा माता सीता के हरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान रामलीला मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सभा के अनुसार, रविवार को सूर्पणखा की पुकार, रावण-मारीच संवाद, सीता हरण और जटायु मरण के प्रसंगों का मंचन किया जाएगा।रामनगर की यह रामलीला वर्षों से धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के प्रसार का माध्यम बनी हुई है। इस अवसर पर रामनगर रामलीला कमेटी के प्रधान राम जी भटेजा सहित कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में जगदीश लाल मेहंदी रत्ता, गुलशन अनेजा, राम भटेजा, धर्मपाल लखानी, संजीव कक्कड़, नितेश ग्रोवर, मन्नू मेहंदी रत्ता, संचित भटेजा, हरिओम अनेजा और सचिन तनेजा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।सूर्पणखा ने दिखाया रौद्र रूप, लक्ष्मण ने काटे नाक-कानबुग्गावाला। ग्राम बिहारीगढ़ में चल रहे रामलीला महोत्सव में सूर्पणखा की नाक काटने, खर-दूषण वध और सीता हरण के प्रसंगों का मंचन किया गया। रविवार को विभीषण शरणागत व अंगद रावण संवाद की सुंदर लीला का मंचन किया जाएगा। इस दौरान डॉ. संजय सैनी, मनोज शर्मा, डॉ. संजय चौहान और सुनील काम्बोज बरुआ ने आरती की। महामंत्री संजय कुमार सैनी समेत समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।रामसेतु निर्माण और अंगद-रावण संवाद देख भावविभोर हुए दर्शकरुड़की। देवभूमि आदर्श सोसाइटी की ओर से आयोजित रामलीला के नौवें दिन रामसेतु निर्माण और अंगद-रावण संवाद का भव्य मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मेयर गौरव गोयल और भाजपा जिला महामंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कारों और संस्कृति से जोड़ते हैं। वार्ड पार्षद एवं संचालक सचिन कश्यप ने बताया कि सोसाइटी आठ वर्षों से धार्मिक आयोजन कर रही है। अध्यक्ष आदित्य तोमर और कोषाध्यक्ष कमल भाटी, श्रीराज कश्यप, राजेश, चौधरी मयंक, आशीष कश्यप, प्रदीप चौहान, निखिल वर्मा, प्रदीप, अभिषेक, अनमोल आदि मौजूद रहे। संवाद