Roorkee News: मंगलौर के नगला सलारू में मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाब में चली लाइसेंसी बंदूक

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नगला सलारू निवासी एक युवक का थिथकी कवादपुर गांव के एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों पक्षों के बीच फोन पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद थिथकी कवादपुर गांव के कुछ युवक एक अन्य गांव के युवक के साथ दो गाड़ियों में सवार होकर नगला सलारू पहुंच गए।आरोप है कि गांव में पहुंचने के बाद युवकों ने दूसरे पक्ष के एक ग्रामीण के मकान पर फायरिंग शुरू कर दी। दिनदहाड़े गोलियां चलने की आवाज सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इस दौरान दूसरे पक्ष ने भी अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। घटना के बाद आरोपी युवक गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार हो गए।फायरिंग की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। मौके से छह खोखे मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।मामले की जांच की जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अभिनय चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी