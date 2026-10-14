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Roorkee News: मंगलौर के नगला सलारू में मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाब में चली लाइसेंसी बंदूक

Wed, 14 Oct 2026 06:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:26 PM IST
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Rapid gunfire at a house in Manglaur's Nagla Salaru; licensed gun fired in retaliation
कोतवाली क्षेत्र के नगला सलारू गांव में बुधवार दोपहर रंजिश के कारण एक ग्रामीण के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। दो गाड़ियों में पहुंचे युवकों ने मकान को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी बचाव में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। अचानक गोलियां चलने से गांव में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से छह खोखे बरामद किए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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नगला सलारू निवासी एक युवक का थिथकी कवादपुर गांव के एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों पक्षों के बीच फोन पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद थिथकी कवादपुर गांव के कुछ युवक एक अन्य गांव के युवक के साथ दो गाड़ियों में सवार होकर नगला सलारू पहुंच गए।
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आरोप है कि गांव में पहुंचने के बाद युवकों ने दूसरे पक्ष के एक ग्रामीण के मकान पर फायरिंग शुरू कर दी। दिनदहाड़े गोलियां चलने की आवाज सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इस दौरान दूसरे पक्ष ने भी अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। घटना के बाद आरोपी युवक गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार हो गए।
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फायरिंग की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। मौके से छह खोखे मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

मामले की जांच की जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अभिनय चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी
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