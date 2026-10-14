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Roorkee News: रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

Wed, 14 Oct 2026 07:52 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:52 PM IST
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Rangoli and painting competition organised
चमन लाल महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक समिति ने रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रा-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार की पेंटिंग और रंगोलियां बनाईं। प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को शाबाशी देते हुए कहा कि छात्र जैसे रंगोली और पेंटिंग में रंग भरकर उन्हें मनमोहक बना देते है। इस दौरान डॉ दीपा अग्रवाल, डॉ किरण, डॉ रिचा चौहान, डॉ पुनीता शर्मा और कार्यक्रम समन्वयक डॉ आंचल शर्मा मौजूद रहीं। संवाद
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