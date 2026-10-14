Roorkee News: रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:52 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:52 PM IST
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चमन लाल महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक समिति ने रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रा-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार की पेंटिंग और रंगोलियां बनाईं। प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को शाबाशी देते हुए कहा कि छात्र जैसे रंगोली और पेंटिंग में रंग भरकर उन्हें मनमोहक बना देते है। इस दौरान डॉ दीपा अग्रवाल, डॉ किरण, डॉ रिचा चौहान, डॉ पुनीता शर्मा और कार्यक्रम समन्वयक डॉ आंचल शर्मा मौजूद रहीं। संवाद
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