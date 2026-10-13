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Roorkee News: सहकारी गन्ना समिति बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

Tue, 13 Oct 2026 07:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:43 PM IST
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Proposal passed unanimously at the cooperative sugarcane society board meeting
सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन अनुराग चौधरी एडवोकेट ने कहा कि पेराई सत्र के दौरान किसानों को गन्ना आपूर्ति और पर्चियों की उपलब्धता के लिए कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। गन्ना यार्ड में किसानों को मूलभूत सुविधाओं के लिए मिल प्रबंधन से वार्ता की गई है।
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उन्होंने पेराई सत्र को लेकर सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए। गन्ना समिति चेयरमैन अनुराग चौधरी एडवोकेट की अध्यक्षता में मंगलवार को समिति बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सितंबर माह तक आय-व्यय ब्योरा प्रस्तुत किया गया। इसे स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद समिति सदस्यों के दुर्घटना बीमा को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
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इस पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बोर्ड बैठक में किसानों की ओर से लिब्बरहेड़ी चीनी मिल के क्रय केंद्र स्थापित किए जाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। गन्ने की उपलब्धता और मिल की डिमांड आदि को देखते हुए बैठक में मौजूद बोर्ड सदस्यों ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए इस पर चेयरमैन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
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चेयरमैन अनुराग चौधरी ने कहा कि पेराई सत्र के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएंगी। उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता तो लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। समिति के प्रभारी सचिव प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में उपसभापति सर्वेश देवी, शासन से नामित डायरेक्टर राहुल सैनी, डायरेक्टर विनलेश देवी, स्वाति, उपासना देवी, नीलकमल, राजवीर सिंह, योगेश कुमार, अखिल पंवार, योगेश, यशवीर सिंह सैनी, कौशल कुमार, अरविंद कुमार, मोहित, सोनू नेगी, गजेंद्र कुमार, जसवीर सिंह, इकबाल सिंह मौजूद रहे।

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