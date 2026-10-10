Roorkee News: अकबरपुर ढाढेकी में प्रतिबंधित मांस बरामद, आरोपी फरार

विज्ञापन

शनिवार तड़के कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिली थी कि अकबरपुर ढाढेकी गांव के जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से संरक्षित पशु की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर छापा मारा। पुलिस बल को अपनी ओर आते देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल की तलाशी लेने पर पुलिस ने एक संरक्षित पशु का सिर कटा शव और दो जीवित संरक्षित पशु बरामद किए। इसके साथ ही पशु के कटान में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार और अन्य उपकरण भी बरामद किए।घटनास्थल से बरामद की गई दोनों जीवित संरक्षित पशुओं को पुलिस ने तुरंत सुरक्षित स्थान पर भिजवाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।