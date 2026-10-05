Roorkee News: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मिलेगी नई दिशा

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इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. विजय कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर एवं योजनाबद्ध तैयारी से प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। कहा कि स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास विद्यार्थियों को सफलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कहा कि प्रशिक्षण पांच अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक होगा। निर्धारित अवकाशों को छोड़कर प्रशिक्षण की कुल अवधि 15 दिन रहेगी। प्रशिक्षण कक्षाएं महाविद्यालय के स्वर्गीय डॉ. पृथ्वी सिंह विकसित हॉल (प्रथम तल) में चलेंगी।इस मौके पर डॉ. आनंद शर्मा, डॉ. संजीव सैनी, डॉ. अंकुर नेहरा, डॉ. प्रियंका नेगी, अंकित कोहली, रोशन भट्ट, प्रशांत मोहन आदि मौजूद रहे।