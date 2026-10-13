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Roorkee News: अग्निवीर भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थी दौड़ में पास

Tue, 13 Oct 2026 07:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:57 PM IST
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Over 800 candidates pass the running test in Agniveer recruitment
शहर स्थित बीईजी सेंटर में पांच अक्तूबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन एक हजार से अधिक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। मंगलवार को उत्तरकाशी और चमोली जिले के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया व एक हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से आठ सौ से ज्यादा अभ्यर्थी दौड़ में पास हो गए।
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अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए एसडीएम चौक के पास व्यवस्था की गई है। वहीं, नगर निगम और जल संस्थान की ओर से अभ्यर्थियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सेना की ओर से मैदान में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, दौड़ और अन्य जरूरी गतिविधियां कराई जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने से क्षेत्र में भी चहल-पहल बनी हुई है।
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