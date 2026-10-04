Roorkee News: प्रतिबंधित कैप्सूल की तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार

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लक्सर। कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित कैप्सूल की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 216 प्रतिबंधित कैप्सूल और 19550 रुपये की नकदी बरामद की गई हैै। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस के अनुसार शनिवार रात को कोतवाली पुलिस की टीम लक्सर-रुड़की मार्ग पर गश्त पर थी। डौसनी फ्लाईओवर के समीप एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देख पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ। पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे तो आरोपी भागने लगा। पीछा कर पकड़कर तलाशी लिए जाने पर आरोपी से 216 नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए गए। इसके अलावा उससे 19550 की नकदी भी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आदिल निवासी ग्राम गढ़ी संघीपुर कोतवाली लक्सर बताया। पुलिस के अनुसार, बरामद कैप्सूल आरोपी एक व्यक्ति से बेचने के लिए लेकर आया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

216 प्रतिबंधित कैप्सूल और 19550 की नकदी बरामद