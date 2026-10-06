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Roorkee News: टूरिस्ट चार्ज हटाने का झांसा देकर खाते से 1.36 लाख निकाले

Tue, 06 Oct 2026 06:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:34 PM IST
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money withdrawn from account under the pretext of waiving tourist charges
क्रेडिट कार्ड पर लगा टूरिस्ट चार्ज हटाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवक के खाते से 1.36 लाख की रकम निकाल ली। कार्ड ब्लाॅक कराकर नया लेने के बाद भी युुवक के खाते से रकम निकाली गई। ठगी के शिकार युवक की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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पुलिस के अनुसार, लक्सर के केशवनगर निवासी अजय कुमार ने बताया कि एक सितंबर को उनके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया था। फोनकर्ता ने स्वयं को वरिष्ठ अधिकारी बताया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर टूरिस्ट चार्ज लगा है। इसे हटाने के लिए उन्हें ओटीपी बताना होगा। अजय ने फोनकर्ता को ओटीपी बता दिया।
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अजय के अनुसार, इसके बाद उनके कार्ड से अलग-अलग किस्तों में 1.36 लाख की रकम निकाल ली गई। अजय के अनुसार, कार्ड से पैसा निकाले जाने पर उन्होंने तीन सितंबर को कार्ड ब्लाॅक कराकर नया क्रेडिट कार्ड ले लिया था। इसके बाद उनके कार्ड से दो बार रकम निकाली गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है।
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