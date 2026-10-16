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Roorkee News: मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित

Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
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Meritorious female students were felicitated.
कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रही दो दिवसीय अंतर तकनीकी प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएएस डॉ. रंजीत सिन्हा और प्राविधिक शिक्षा परिषद के डॉ. मुकेश पांडे उपस्थित रहे। डॉ. रंजीत सिन्हा ने कहा कि तकनीकी व्याख्यान से प्राप्त ज्ञान को अपनी जीवनशैली में शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं के समाधान के बारे में भी विचार करना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉ. मुकेश पांडे ने कहा कि इस तरह के तकनीकी आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी और चेक देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा श्रेष्ठा चौहान को 21 हजार रुपये, द्वितीय स्थान पर रहे मृत्युंजय को 11 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक सिंह को पांच हजार रुपये व ट्रॉफी प्रदान की गई। द्वितीय वर्ष की श्रेणी में जाह्नवी रोहिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, दिलशाद कौर और विराज चौहान को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान किरण खैरवाल, शीतल ममगई, एसके शर्मा, कर्नल राजीव लेखराज शर्मा, समिति अध्यक्ष मोहित गर्ग, प्राचार्य फणींद्र मिश्रा, मनोज सैनी, कुलदीप त्यागी, रमन पाल और संदीप श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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