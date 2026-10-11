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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Kalash installation done in Shri Lakshmi Narayan Temple

Roorkee News: श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश स्थापना की

Sun, 11 Oct 2026 05:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:03 PM IST
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Kalash installation done in Shri Lakshmi Narayan Temple
रुड़की। गंगाघाट स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन धार्मिक अनुष्ठान के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई। सुबह मंदिर में माता का अभिषेक किया गया। इसके बाद माता की ज्योत प्रज्ज्वलित कर कलश स्थापना की गई। मंदिर में नवग्रह पूजन, श्री गंगोरी पूजन, मां दुर्गा पूजन, मां सरस्वती पूजन और मां काली पूजन भी विधि-विधान से संपन्न कराया गया। पूजन के बाद शाम चार बजे से साढ़े छह बजे तक माता का कीर्तन आयोजित किया गया। इसके बाद आरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बताया कि मंदिर में नवरात्र के समापन पर 19 अक्तूबर को अष्टमी और नवमी की पूजा एक साथ की जाएगी। इसी दिन माता के कीर्तन का समापन भी होगा। पूजा-अर्चना पंडित रामगोपाल पाराशर ने संपन्न कराई। इस दौरान मंदिर के अध्यक्ष सुभाष सरीन, सचिव प्रमोद जौहर, प्रदीप परूथी, विजय सेठी, नरेश, सरिता गोयल, राजकुमारी, चांदनी, दीक्षा धारा, नीता गोयल आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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