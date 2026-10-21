रुड़की: पिरान कलियर दरगाह से वायुसेना अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा लापता, परिसर में मिला लावारिस बैग
हरिद्वार के पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक परिसर से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस को दरगाह परिसर में युवक का बैग लावारिस हालत में मिला, जिसे उसके पिता को सौंप दिया गया है। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।
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दरगाह साबिर पाक परिसर से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया। पुलिस ने दरगाह परिसर से युवक का लावारिस बैग बरामद कर उसके पिता को सौंप दिया है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
बिहार निवासी शंकर सिंह भारतीय वायुसेना में मास्टर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात है और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में है। उनका 27 वर्षीय बेटा सत्यम एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। परिजनों के अनुसार, सत्यम ने करीब डेढ़ महीने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वह काफी समय से अपने पिता के संपर्क में भी नहीं था और उनसे बातचीत बंद थी।
औपचारिकताएं पूरी कर बैग पिता को सौंप दिया
अचानक उसके इस तरह लापता होने से परिवार के लोग खासे चिंतित है। 17 अक्तूबर को पिरान कलियर पुलिस को दरगाह परिसर लावारिस हालत में एक काला बैग मिला था जिसकी सूचना तुरंत उसके पिता को दी गई थी। 18 अक्तूबर को पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर बैग पिता को सौंप दिया।
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बैग की तलाशी लेने पर उसमें लैपटॉप, पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। इससे उसके सत्यम के होने की पुष्टि हुई थी। कोतवाली पुलिस ने जानकारी दी कि पिता की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से युवक का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है।