Roorkee News: डीएम कार्यालय पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

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आन्नेकी हेतमपुर क्षेत्र की करीब 135 बीघा भूमि से जुड़ा पुराना विवाद सोमवार को फिर गरमा गया। पूर्व चेतावनी के अनुसार, रोहालकी किशनपुर निवासी राजेश कुमार ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि इस भूमि पर नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित की जा रही है। उन्होंने भूमि के स्वामित्व, ले-आउट स्वीकृति और रजिस्ट्रियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। राजेश कुमार का दावा है कि पूर्व में प्रशासन की ओर से 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई कदम न उठाए जाने पर उन्हें दोबारा धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा।