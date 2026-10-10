Roorkee News: दहेज हत्या में पति गिरफ्तार, तीन अन्य की तलाश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरजौली जट गांव निवासी रामकुमार ने तहरीर देकर बताया कि वह अपनी साली रूमा का तीन वर्ष की उम्र से पालन-पोषण करते आ रहे हैं। बालिग होने के बाद रूमा ने हरजौली जट निवासी जितेंद्र से प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद दोनों रुड़की के सुनहरा गांव में रहने लगे थे।आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद जितेंद्र के परिजनों ने रूमा पर दहेज लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसके साथ कई बार मारपीट की गई और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। आरोप है कि 14 जुलाई को रूमा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।परिजनों ने उसे उपचार के लिए देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया जहां घटना के अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद विवाहिता के जीजा की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को जितेंद्र निवासी सुनहरा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, हरजौली जट निवासी पुष्पेंद्र, अभिषेक और धर्मेंद्र की तलाश जारी है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।